«100 يوم صحة».. الرعاية الأسقفية تستكمل الكشف الطبى بمركز عين شمس

نظم قطاع التنمية أحد قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية، يومًا للكشف الطبي ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، بمركز عين الشمس التنموي، بالتعاون مع المنطقة الطبية.



جاء ذلك ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات، مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

وخدمت القافلة 43 فردًا من الرجال والسيدات، إذ تمت إحالة ست حالات لمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.