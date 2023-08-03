الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حوض طين" يهدد إقامة أكبر مهرجان لموسيقى "الهيفي ميتال" في العالم

أكبر مهرجان للموسيقى
أكبر مهرجان للموسيقى في ألمانيا

حولت الأمطار الغزيرة في ألمانيا، ساحة أكبر مهرجان لموسيقى “الهيفي ميتال” في العالم إلى حوض طين، ما أجبر المنظمين على رفض دخول العديد من حاملي التذاكر.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن Wacken Open Air افتتح في شليسفيج هولشتاين، شمال ألمانيا، أمس الأربعاء، وفي نفس المساء قال المهرجان إنه سيتم رفض دخول الوافدين الجدد إلى الموقع بسبب ما وصفه بظروف لا يمكن السيطرة عليها.

وقال بيان: "تمطر في بعض الأحيان في المهرجانات، لكنها نادرا ما رأيناها".

إلغاء عروض المهرجان

تضم قائمة المهرجان التي تستمر أربعة أيام حوالي 200 فرقة من جميع أنحاء العالم، من أوكرانيا إلى اليابان، ويُعتقد أن ستة فرق موسيقية قد ألغيت عروضها بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في مناشدته لحاملي التذاكر الذين لم يصلوا بعد للبقاء بعيدًا بعد غمر موقع المخيم، حيث قال المنظمون إنه تم الوصول إلى "المستوى المعقول للزوار" وأن أولئك الذين اتخذوا قرار المغادرة أو لم يصلوا بعد سيتلقون استرداد.

وأكد المنظمون أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذون فيها مثل هذا القرار في تاريخ المهرجان الممتد 33 عامًا، "نحن حزينون للغاية ولكن استمرار حالة الطقس الصعبة للأسف لا يترك لنا أي خيار آخر."

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن بعض حاملي التذاكر، الذين أُجبروا على انتظار الدخول خارج الملعب قبل أن يتم رفضهم، انتقدوا القرار ونقص التواصل، استغل آخرون في الموقع الفرصة للانخراط في معارك الوحل، وأصروا على أنهم لن يتم تأجيلهم من الاستمتاع.

وتابعت أن مهرجان هذا العام، الذي يجذب المعجبين من جميع أنحاء العالم، يقام تحت شعار: "أعلى من الجحيم"، ومن بين أوراق اعتمادها أنها تجتذب أكبر عدد من الفرق النسائية في أي مهرجان من حفلات الهيفي ميتال، بما في ذلك فرقة Nervosa البرازيلية، و Beyond the Black من ألمانيا.

وأشارت إلى أنه يمكن للمعجبين الذين يبحثون عن بعض الهدوء والسكينة التوجه إلى هامش المهرجان للقراءة وحلقات النقاش و "اليوجا المعدنية"، التي تعد بإراحة الأعناق والأكتاف التي توترت بسبب كثرة الضرب على الرأس.

المانيا الألمانية السلطات حوض طين الجماهير مهرجان الموسيقى

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

سهرة حمراء تتحول لكارثة.. أشلاء سيدة داخل ثلاجة تكشف اللغز

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الحوار الوطنى.. ندى فؤاد: نطالب بالمناصفة فى تقاسم الثروة المكونة أثناء الزواج

لماذا تصبح النوبات القلبية المميتة أكثر شيوعًا يوم الإثنين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى