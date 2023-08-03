"حوض طين" يهدد إقامة أكبر مهرجان لموسيقى "الهيفي ميتال" في العالم

حولت الأمطار الغزيرة في ألمانيا، ساحة أكبر مهرجان لموسيقى “الهيفي ميتال” في العالم إلى حوض طين، ما أجبر المنظمين على رفض دخول العديد من حاملي التذاكر.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن Wacken Open Air افتتح في شليسفيج هولشتاين، شمال ألمانيا، أمس الأربعاء، وفي نفس المساء قال المهرجان إنه سيتم رفض دخول الوافدين الجدد إلى الموقع بسبب ما وصفه بظروف لا يمكن السيطرة عليها.

وقال بيان: "تمطر في بعض الأحيان في المهرجانات، لكنها نادرا ما رأيناها".

إلغاء عروض المهرجان

تضم قائمة المهرجان التي تستمر أربعة أيام حوالي 200 فرقة من جميع أنحاء العالم، من أوكرانيا إلى اليابان، ويُعتقد أن ستة فرق موسيقية قد ألغيت عروضها بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في مناشدته لحاملي التذاكر الذين لم يصلوا بعد للبقاء بعيدًا بعد غمر موقع المخيم، حيث قال المنظمون إنه تم الوصول إلى "المستوى المعقول للزوار" وأن أولئك الذين اتخذوا قرار المغادرة أو لم يصلوا بعد سيتلقون استرداد.

وأكد المنظمون أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذون فيها مثل هذا القرار في تاريخ المهرجان الممتد 33 عامًا، "نحن حزينون للغاية ولكن استمرار حالة الطقس الصعبة للأسف لا يترك لنا أي خيار آخر."

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن بعض حاملي التذاكر، الذين أُجبروا على انتظار الدخول خارج الملعب قبل أن يتم رفضهم، انتقدوا القرار ونقص التواصل، استغل آخرون في الموقع الفرصة للانخراط في معارك الوحل، وأصروا على أنهم لن يتم تأجيلهم من الاستمتاع.

وتابعت أن مهرجان هذا العام، الذي يجذب المعجبين من جميع أنحاء العالم، يقام تحت شعار: "أعلى من الجحيم"، ومن بين أوراق اعتمادها أنها تجتذب أكبر عدد من الفرق النسائية في أي مهرجان من حفلات الهيفي ميتال، بما في ذلك فرقة Nervosa البرازيلية، و Beyond the Black من ألمانيا.

وأشارت إلى أنه يمكن للمعجبين الذين يبحثون عن بعض الهدوء والسكينة التوجه إلى هامش المهرجان للقراءة وحلقات النقاش و "اليوجا المعدنية"، التي تعد بإراحة الأعناق والأكتاف التي توترت بسبب كثرة الضرب على الرأس.