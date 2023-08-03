الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة أفريقيا للرماية، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة .

وأكد وزير الرياضة، على الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى، مشيرا إلى التنسيق لإنهاء كافة الاجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة.

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IMG-20230803-WA0085
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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للرماية الجاهزية التامة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور محمد الكردى رئيس

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