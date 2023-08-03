الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الدولة واجهت الإرهاب بالتوازي مع البناء والتنمية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الشعب المصري استطاع اجتياز العديد من العقبات والأزمات، مؤكدًا: "أنجزنا على الأرض إنجازات ملموسة". 

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" أن مصر بعد 30 يونيو كانت على وشك الانهيار، متابعًا: "الاقتصاد كان منهارًا بشكل كامل وبنية أساسية مدمرة ومحطمة، ونواجه خطرًا يمس حياتنا، والناس كانت معرضة للقتل في الشوارع، وحدث ذلك بالفعل بسبب أعمل الشغب والعنف والفوضى من قِبَل جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع: "إحنا حققنا إنجاز وهذا الإنجاز مكنش حد يتخيل إنه ممكن يحصل بهذه السرعة وبهذه الوتيرة وهذه التضحيات" مشيرًا إلى أن كل إنجاز تم على الأرض دفع ثمنه الشعب المصري.

وأشار إلى أن الدولة بعد 30 يونيو كانت تواجه العديد من المخاطر أبرزها الإرهاب، لكن نجحنا في القضاء عليه، مضيفًا: "وقتها كان من الممكن أن يقول النظام إن معركته الأساسية مع الإرهاب لأنه يشكل خطرًا وجوديًا، وكلنا لن نختلف مع هذا الكلام نحارب الإرهاب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لأن التفجيرات كانت تحدث في الشوارع تحت البيوت، الناس في مصر كانت تمشي تتلفت حولها في الشوارع لأنه ممكن تجد عبوة ناسفة مزروعة تحت شجرة أو مزروعة في صندوق قمامة".

وواصل: "كانت هناك حالة مخيفة مسيطرة على الناس، لكن الاختيار كان مواجهة الإرهاب في معركة طويلة، وفي الوقت نفسه مواجهة الأزمات الأخرى وتطوير البنية التحتية".

واستكمل: "عدد السكان في مصر يزيد بشكل كبير جدًا لذلك نحتاج إلى استثمار وفرص عمل ومدارس ومستشفيات وتحديث للمنظومة الصحية والتعليمية والبنية الأساسية والطرق المتهالكة، ونحتاج بناء مدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية، واستصلاح الأراضي بعدما انتهكنا عرض الأرض الزراعية بالبناء عليها بشكل غير معقول وغير منطقي".

وأكد أن الدولة بدأت في مكافحة الإرهاب وفي الوقت نفسه استيعاب الطاقات الموجودة في البلد، "لأننا كنا في فترة بعد 2011 وبدأت كل العمالة المصرية في الدول العربية تعود إلى مصر بسبب عدم استقرار تلك الدول، ليعملون في المشروعات القومية المصرية".

وأردف: "عندما تنظر إلى الخريطة بإنصاف وتسأل نفسك كمواطن أنا عملت إيه، الشعب عمل إيه، والدولة عملت إيه، وأنجزت إيه على الأرض؟، ستجد أننا أنجزنا العديد من المشروعات التي كنا نحتاجها، كنا محتاجين طرق الناس تمشي عليها وتساعد في مناخ الاستثمار وتجديد وتحديث الموانئ".

محمد الباز الإعلامي الدكتور محمد الباز مش حسبة برمة الإرهاب مواجهة الإرهاب نغم اف ام

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