الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤكدا أن فلسطين حاضرة دائما في كل تحركات البرلمان

رئيس البرلمان العربى يستقبل مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمكتبه بالقاهرة، مؤكدًا على دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وأن فلسطين حاضرة دائمًا في كل تحركات البرلمان العربي على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى العمل البرلماني في اللجان والجلسات.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أهمية توحيد المواقف والجهود لإبراز القضية الفلسطينية، وطرحها في كل المحافل الإقليمية والدوليةً وصولًا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدورالذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وبحث الجانبان عددًا من الإجراءات وخطط التحرك المشترك وسبل التنسيق والتعاون، واتفقا على آلية للتنسيق وتبادل المعلومات دعمًا للقضية الفلسطينية على كل الأطر السياسية والقانونية والتنموية، كما اتفقا على عدد من القضايا الأولوية، ومنها توسيع الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الحراك الدولي من أجل تحريك عملية السلام على مبدأ حل الدولتين، ودعم صمود المقدسيين، وكذلك التحركات ذات الطابع القانوني سواء على مستوى محكمة العدل، والمحكمة الجنائية الدولية.  

حضر اللقاء من البرلمان العربي، المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ياسر كاسب، مدير الشئون البرلمانية– أمين سر لجنة فلسطين، ومن مندوبية فلسطين، الدكتور رزق الزعانين، مستشار أول بمندوبية فلسطين، وعلا الجغب، الملحق الدبلوماسي بالمندوبية.

الدبلوماسية البرلمانية السفير مهند العكلوك القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية رئيس البرلمان لشعب الفلسطينى عبدالرحمن العسومى

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

لا تتناولها بعد التاسعة.. تأخير وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالسكري

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات عن طريق رسائل هاتفية لـ9 أغسطس

محافظ المنوفية: مبادرة لتسهيل استخراج كارت الخدمات لـ"ذوي الهمم"

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بوزارة التعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى