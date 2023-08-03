تشافي يحسم موقفه النهائي بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه تجاه عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى قلعة "كامب نو" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن مسئولي باريس سان جيرمان عرضوا خدمات نيمار على برشلونة، على أن يعود إلى قلعة "كامب نو" ولكن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد 2023-2024.

برشلونة يحسم موقفه من عودة نيمار

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رفض فكرة عودة نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني مجددًا.

واستندت الصحيفة الإسبانية، إلى تصريحات تشافي التي أدلى بها في وقت سابق، مؤكدًا أن نيمار خارج حسابات برشلونة في الموسم الجديد.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2017، قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

يأتي ذلك في أعقاب اقتراب رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة، وانضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد توصل لاتفاق مع عثمان ديمبيلي بشأن الحصول على خدماته في الصيف، على أن يتم تفعيل بند الشراء في عقده، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو.

ويلعب ديمبيلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان أن يفتتح مشواره في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة لوريان، على ملعب "حديقة الأمراء".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الفرنسي، يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.