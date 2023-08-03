مناظرة 2313 حالة بالدقهلية ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" من بينها 81 حالة حرجة

قال الدكتورشريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 2313 حالة خلال يوليو الماضي.

وأعرب مكين، في بيان اليوم /الخميس/، عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، مشددا على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضي بمناظرة نحو 269 حالة باطنة، و389 جلدية، و164 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلاٌ عن 81 حالة حرجة، ونحو 199 حالة أطفال إلى جانب 164 حالة قلب وأوعية دموية و100 حالة نساء وتوليد بحسب بيان مديرية الصحة.

وأشارت إلى أن وحدة التشخيص عن بعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.