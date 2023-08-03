بعد نصائح وزارة الصحة.. ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل؟

شددت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ضرورة التزام الأم بالرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد كثيرة على صحة الأم والمولود الجديد.

وقالت الوزارة في منشورها: "الرضاعة الطبيعية ضرورة، لها فوائد صحية عديدة، لا تهملوها، طفلك يحتاج للرضاعة الطبيعية لكي ينمو بشكل سليم ويكون أقل عرضة لفرط الوزن والأمراض المزمنة عند الكبر".

وللرضاعة فوائد عديدة لكي ولطفلك، حيث تساعد في بناء جهاز المناعة لطفلك وتوفر التغذية المثالية، و تتضمن بعض الفوائد الصحية لكي اهمها انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض.

وبحسب موقع “كليفلاند” البريطاني، فإن المرأة التي ترضع طفلها يعود ذلك بفوائد عديدة عليها وعلى طفلها سواء فوائد غذائية واو فوائد جسدية.

ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية؟

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

تشير الأبحاث إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة الطفل ببعض الأمراض وتساعد في بناء جهاز مناعة قوي، ويتعرض الأطفال الذين يرضعون من الثدي لخطر أقل للإصابة بما يلي:

الإسهال.

القيء.

التهاب الأمعاء والقولون الناخر .

التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي والسعال الديكي.

التهابات الأذن.

التهاب السحايا الجرثومي.

الربو.

متلازمة موت الرضع المفاجئ ووفيات الرضع.

سمنة الأطفال.

الأكزيما.

داء السكري من النوع 2 لاحقًا .

اللوكيميا.

التجاويف ومشاكل تقويم الأسنان المستقبلية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا، تقل معدلات دخولهم للمستشفى، حيث تُساهم الرضاعة الطبيعية في تقوية مناعتهم.

الفوائد الغذائية لحليب الأم:

ويحتوي حليب الثدي على كل ما يحتاجه الطفل لينمو ويتطور، يوفر تركيبة فريدة ومحددة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويدعم حليب الثدي صحة طفلك لأنه من السهل هضمه بالنسبة للبطن والأمعاء غير الناضجة.

ويحتوي على أجسام مضادة تحمي من العدوى وتقوي المناعة.

ويحتوي على الكمية المناسبة من الدهون والسكر والماء والبروتين والفيتامينات لنمو طفلك.

يعزز زيادة الوزن الصحي.

وتحدث تغييرات في التركيب لتلبية الاحتياجات الغذائية لطفلك بمرور الوقت حيث يحتوي على مواد تهدئ الطفل بشكل طبيعي.

توصي معظم مؤسسات الرعاية الصحية بالرضاعة الطبيعية لطفلك لمدة ستة أشهر على الأقل، بمجرد أن يبلغ الطفل من العمر ما يكفي لتناول الطعام الصلب، يمكنك إدخال الأطعمة والاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة تصل إلى عامين أو أكثر.

مكونات حليب الأم:

هناك العديد من مكونات حليب الثدي التي تلبي احتياجات الطفل وتشمل:

الكربوهيدرات مثل اللاكتوز والتي تدعم التوازن الصحي للبكتيريا في معدة الطفل.

الدهون التي تساعد على نمو دماغ طفلك وجهازه العصبي.

البروتينات ، مثل اللاكتوفيرين والإفراز IgA ، التي تحمي الطفل من العدوى.

الفيتامينات التي تدعم نمو الطفل.

خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة العدوى.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم:

تقدم الرضاعة الطبيعية للام العديد من الفوائد أيضًا، في الأشهر التالية للولادة ، تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة إذا كانت الرضاعة الطبيعية تسير على ما يرام وتجعلها تشعر بدعم جيد، كما أنها تفيدها كثيرًا في المستقبل وتقلل من خطر تطوير الأمراض التالية:

سرطان الثدي .

سرطان المبيض .

سرطان بطانة الرحم.

سرطان الغدة الدرقية .

هشاشة العظام .

داء السكري من النوع 2.

أمراض القلب والأوعية الدموية .

ارتفاع ضغط الدم .

ارتفاع نسبة الكوليسترول .

إلى جانب دعم صحتها على المدى الطويل ، فإن للرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد الأخرى فضلاً عن علاقتعا بالطفل وتشمل:

تعافي أسرع من الولادة:

حيث تنتج الرضاعة الطبيعية هرمون الأوكسيتوسين ويساعد الأوكسيتوسين الرحم على الانقباض بعد الولادة وهذا يساعدها على العودة إلى حجمها الطبيعي وتقليل كمية النزيف المهبلي بعد الولادة.



زيادة الترابط الجسدي والعاطفي:

حيث ان الرضاعة الطبيعية هي طريقة خاصة وفريدة من نوعها لتشعر الام بالارتباط بطفلها وجد بعض الباحثين أن الترابط الناتج عن الرضاعة الطبيعية قد يساعد في تقليل المشكلات الاجتماعية والسلوكية لدى كل من الأطفال والبالغين.

بناء الثقة:

يتعلم الآباء الذين يرضعون من الثدي قراءة إشارات أطفالهم ، ويتعلم الأطفال أن يثقوا بمقدمي الرعاية ويساعد ذلك في تشكيل سلوك الطفل المبكر.



الراحة:

يمكنك للرضاعة في أي مكان تقريبًا دون القلق بشأن تحضير الزجاجات أو خلط التركيبة، فالحليب الخاص بالام متوفر دون الحاجة إلى إحضار إمدادات أخرى.

تكلفة منخفضة:

قد يكون للرضاعة الطبيعية بعض التكاليف الأولية مثل حمالات الصدر وكريم الحلمة، لكنها أكثر تكلفة من الحليب الاصطناعي على المدى الطويل، يمكن أن تصل تكلفة الحليب الاصطناعي إلى 10 تكاليف الرضاعة الطبيعية.

هل تساعد الرضاعة الطبيعية على خسارة الوزن؟

قد تسهل الرضاعة الطبيعية علي الام فقدان الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل و تحرق الرضاعة الطبيعية السعرات الحرارية ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

لا تزال الرضاعة الطبيعية توفر العناصر الغذائية القيمة والحماية المناعية للطفل حتى عيد ميلاده الثاني ، وحتى بعده لهذا السبب ينصح مقدمو الرعاية الصحية بمواصلة الرضاعة الطبيعية بعد إدخال الأطعمة الصلبة حيث يكمل حليب الأم والأطعمة الصلبة بعضها البعض لتغذية الطفل.