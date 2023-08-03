حكم مباراة الزمالك والنصر السعودى فى بطولة كأس الملك سلمان للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره النصر السعودي، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 "البطولة العربية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، المُقامة حاليًا في السعودية.

وجاء حكم مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية، على النحو التالي:

- الزمالك X النصر السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويُديرها الحكم رضوان جيد حكم ساحة، ويعاونه كل من لحسن ازكاو، ومصطفى أكركاد، ومعهم عادل النقبي حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى سمير كزاز حكم فيديو "VAR"، ويعاونه فوزي مقران حكم فيديو مساعد.

فرص تأهل الزمالك والنصر السعودي للدور ربع النهائي من البطولة العربية 2023

- يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، فرصة واحدة للصعود للدور ربع النهائي من البطولة العربية تتمثل في الفوز على النصر السعودي.

- في المقابل، يملك فريق النصر السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي سواء بالفوز أو التعادل.

ترتيب الزمالك والنصر السعودي في جدول مجموعات البطولة العربية

- يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية" برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على الاتحاد المنستيري الذي يقبع في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

- بينما يتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.