الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توجيهات القيادة السياسية بإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع خطوة مهمة

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

وأكد الهضيبي، على أهمية هذه التوجيهات خاصة فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين، خاصة أن هذا الملف من الملفات المهمة التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة، وتوجيهات القيادة السياسية ستساعد في تسريع إجراءات التقنين من ناحية، والتصدي لأى تعديات على أملاك وأراضي الدولة، مما يساعد على استقرار أوضاع المواطنين الراغبين فى التقنين بجدية.

وأشار الهضيبي، إلى ضرورة أن يتم الإسراع في إصدار تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات أملاك الدولة الخاصة والمتعلق بتقنين أوضاع واضعي اليد، والذي وافقت عليه الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لمناقشته، وهناك ضرورة لإنجازه بعد عودة مجلس النواب للانعقاد في دور الانعقاد المقبل، حيث يتضمن فتح مدة جديدة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات، وهى خطوة مهمة من الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية.

ولفت الهضيبي إلى أهمية ما تناوله اجتماع رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والتنمية المحلية، والذي تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، واستعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية، موضحًا أن هذا الاجتماع والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية يؤكد جدية وإرادة الدولة في إنهاء هذه الملفات والتيسير على المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين.

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