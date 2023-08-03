رضا سليم إجازة فى المغرب 3 أسابيع

غادر رضا سليم، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، القاهرة، عائدًا إلى مسقط رأسه بالمغرب، بعد أن تم إعلان الصفقة رسميًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل رضا على إجازة من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لمدة ثلاثة أسابيع يعود بعدها للانتظام فى معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ونجح الأهلى فى ضم اللاعب لمدة أربع سنوات مع وجود خيار بتمديده عامًا آخر، وقامت الإدارة الحمراء بتحويل مليون و100 ألف دولار للجيش الملكى، فيما سيتم دفع القسط الثانى من الصفقة بعد أربعة شهور ويقدر بمليون دولار.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمحدد لها السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان المارد الأحمر استهل مشواره في كأس مصر 2022/ 2023 من دور الـ32 في المسابقة بمواجهة منتخب السويس، وتمكن من تحقيق فوز صعب بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكنه كان كافيًا للعبور إلى الدور التالي، وفي دور الـ16 فاز المارد الأحمر على الداخلية بهدفين ليصل إلى ربع النهائي، ويواصل نجاحاته هذا الموسم بعدما أنهى أخيرًا مشوار الدوري المصري الذي حصد فيه اللقب بعد غياب موسمين.