الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة المصرى فى الكأس

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق أكد خلالها أن مواجهة المصرى هى الأخيرة فى موسم استثنائى ناجح ويجب عليهم ختامه بالفوز والتأهل لدور الـ8، ثم يحصل الجميع على راحة سلبية قبل العودة للتدريبات لانطلاق الموسم الجديد.

وشدد المدير الفني للأهلي على نه يدرك حالة الملل والإرهاق التى سيطرت على اللاعبين من طول الموسم ويجب منحهم راحة طويلة ولكن الفوز على المصرى سيجعلهم يذهبون إلى الإجازة فى حالة من السعاد مؤكداً أنه يجب ختامه بما يناسب ما تم على مدى الموسم من حصد البطولات الخمس.

وطالب كولر من اللاعبين ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية خاصة أن المنافس يواجهنا بجهاز فني جديد وهو أمر سيجعل هناك دوافع كبيرة لدى لاعبي المصري من أجل إثبات ذاتهم أمام المدرب الجديد ولابد من عدم تجاهل هذا الأمر.

من جانبه استقر مارسيل كولر على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة المصرى ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هانى وخالد عبد الفتاح ورامى ربيعة وعلى معلول واليو ديانج ومروان عطية ومجدى أفشة وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الخميس في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر علي ستاد برج العرب.

كولر الاهلى المصرى كاس مصر استاذ برج العرب

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