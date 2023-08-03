الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 102 منشأة وتحرير 3170 محضرًا متنوعًا في حملات مكبرة بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

كلَّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشأت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، نفذَّت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 102 منشأة، والتحفظ على عدد 12 ألف حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 3170 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ2 مليون و641 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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أحياء الإسكندرية ازالة الاشغالات والتعديات إزالة الاشغالات الأجهزة التنفيذي الإسكندرية الإشغالات والتعديات الغرامات الفورية

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