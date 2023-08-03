الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز السيطرة الموحد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال تأثيث وتجهيز مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، يرافقه المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ وصول كل التجهيزات تمهيدًا لبدء تركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربط المركز بالشبكة الوطنية للطوارئ، بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

وفي سياق آخر، كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة المتميزة في أداء الواجبات والمهام الوظيفية، بحضور اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية.
 

محافظ الوادي الجديد أعمال تأثيث وتجهيز مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة وصول كافة التجهيزات بدء تركيب الأجهزة و الشاشات تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية

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