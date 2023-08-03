"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن مخاوف تسرب إشعاعي بمحطة زابوريجيا

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان “خطر يهدد القارة الأوروبية ومخاوف عالمية من تسرب إشعاعي بمحطة زابوريجيا النووية”.

وقال التقرير إن المخاوف لا زالت قائمة حول خطر التسرب الإشعاعي النووي من محطة زابوريجيا، خاصة وأن الكوارث النووية ليست غريبة عن أوكرانيا، ولكن إن حدثت ستهدد القارة الأوروبية بأسرها.

وتابع التقرير أن المنظمة الأوروبية لمنع التسرب الإشعاعي دعت إلى مزيد من الحماية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية وإعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدا من الدعم لعملها بالمحطة.

فيما قدمت المنظمة الأوروبية دراسة على هامش مؤتمر للجنة التحضيرية لمعاهد عدم انتشار الأسلحة النووية ركزت خلالها على الآثار المحتملة لتسرب إشعاعي نووي في زابوريجيا، كما وجدت أن الإدارة المناسبة للكوارثِ أثناء الحرب لن تكون ممكنة مما قد يعيق التدابير اللازمة في حالة التسرب الإشعاعي.

وتعد كارثة تشيرنوبل النووية التي حدثت في أوكرانيا عام 1986، عندما كانت جزء من الاتحاد السوفيتي الأكبر من نوعها، ولكن المشكلة في محطة زابوريجيا أنها أكبر من مفاعل تشيرنوبل، فهي أكبر محطة نووية في أوروبا والمقارنة بين الحدثين صعبة.