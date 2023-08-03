ضبط سيارة محمله 30 شيكارة دقيق بلدي خاص بالمخابز البلديه بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية -الرقابه على الاسعار وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محمله 30شيكارة دقيق بلدي زنه الشكارة 50ك خاص بالمخابز البلديه كما تم ضبط سيارة محمله بعد 30 شيكارة سماد يوريا محظور تداولها تم التحفظ على الدقيق والسماد والسيارة وتسليم السائق لمركز الشرطة المختص وتم تحرير المحضر اللازم .

ياتي ذلك في إطار خطة المديرية ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

ياتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.