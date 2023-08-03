الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية سوهاج" تكرم مروة نور الدين رابع الجمهورية بالشهادة الثانوية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، الرابع مكررعلى مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية ”القسم العلمي” بمجموع درجات ٦٤٨ درجة من معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى فتيات، مشيداً بهذا التفوق والتميز الذى حققته  لتكون نموذج مشرف يحتذى به.

وشكر حمادى والد الطالبة على حسن التربية ومكافحته من أجل توفير راحة أبناءه والاهتمام بتعليمهم، كما قدم الشكر لوالدة الطالبة وشكرها على الوقوف بجانب ابنتها وتشجيعها المستمر لها وتوفير كل سبل الراحة لتحافظ على تفوقها العلمى منذ الصغر داعيا الله أن يبارك لهما فيها ويجعلها ثمرة خير لهما.

 

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أزهري ازهريه الأ الاهتمام ادي أحمد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية

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