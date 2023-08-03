الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل مشروع مشترك بين الاستشعار عن البعد ومعهد الموارد الزراعية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم التعاون العلمي بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة ونظيرتها الدولية، وإنشاء شراكات دولية تساهم في تنفيذ مشروعات من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي وتنشيط البحث العلمي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين المؤسسات البحثية ونظيراتها الدولية ذات السمعة المتميزة، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والعمل على تكثيف الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي في إيجاد حلول مُبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.

‏وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ويمثلها د. إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، ومعهد الموارد الزراعية والتخطيط الإقليمي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ويمثله د. Maofang Gao رئيس قسم الاستشعار عن بعد الزراعية بالمعهد، وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون والتوافق في المشروعات البحثية المُشتركة المُنبثقة عن التعاون في المعمل الأخضر الخاص بتحليل بيانات الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح د. أبو المجد أن هيئة الاستشعار من البُعد لديها مجموعة من المشروعات البحثية المُشتركة مع معهد الموارد الزراعية والتخطيط الإقليمي الصيني؛ بهدف خدمة أهداف التنمية المُستدامة في مصر بمجال الزراعة الذكية والهندسة الزراعية والري والتنبؤ بالآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تنظيم ندوة مشتركة بين الجهتين تعقد في القاهرة خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف د. أبوالمجد أنه تم الاتفاق على الإطار العام للمشروع والخطة التنفيذية لمشاريع بحثية مشتركة عن التنبؤ بالآفات الزراعية والأصداء النباتية كصدأ القمح، ومعدلات الاستهلاك المائي للنباتات في مصر، وإنشاء نظام إنذار مُبكر بهدف الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية.

‏ومن جانبه، أكد د. Maofang Gao على أهمية تعزيز الشراكة البحثية والعلمية مع هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء من خلال الأبحاث المُشتركة التي تساهم بدورها في تعزيز الابتكار والتنمية، مثمنًا النجاحات التي تحققت في المشروعات العلمية المشتركة مع هيئة الاستشعار على مدار الفترة الماضية.

شهد اللقاء ‏حضور د. أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات بالهيئة، ود. سيد عبدة منسق التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، ود. سيد هرماس بشعبة الجيولوجيا، ود. محمد الشربيني، ود. عبد الرؤوف بشعبة التطبيقات الزراعية.

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استخدام الذكاء الاصطناعي الاجتماعي والاقتصادي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التعاون الدولي التنمية المستدامة الهيئة القومية للاستشعار من الب عد الهيئة القومية للاستشعار أيمن عاشور وزير التعليم العالي المشروعات البحثية تحقيق رؤية مصر 2030 تحقيق التنمية المستدامة تحقيق رؤية مصر تحليل البيانات تحقيق التنمية

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