الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ كفر الشيخ: رفع 2240 طن مخلفات بـ 14 مركزا ومدينة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 

 أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رفع 2240 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، لافتا إلى المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.
وأوضح نور الدين -في بيان اليوم /الخميس/- أن الأجهزة التنفيذية شنت حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار، تمهيد وتسوية الطرق الداخلية، لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، مشيرا إلى أنه تم مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وعلى صعيد آخر، كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله، 235 طالبا وطالبة من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية، منهم الحاصلون على ميداليات برونزية في الرياضيات وشهادات الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية Hippo، والتي تجريها شركة إديوميتر مصر بالتعاون مع وزارة التربية من كافة المراحل التعليمية، بمدارس المحافظة.
وأكد وكيل الوزارة - في كلمته خلال التكريم - بالدور الذي تلعبه تلك المسابقات، حيث تهدف إلى خلق إثراء معرفي لدى الطلبة وتعريفهم على ثقافة وعلوم الشعوب الأخرى ومن ثم خلق تنافس معرفي بينهم للاستفادة في رفع جودة التعليم في مصر، موصياً الحضور من أولياء الأمور والمنسقين بزيادة وعي طلابنا بأهمية تلك المسابقات وزيادة عدد المشاركين للوصول لأبعد مدى ممكن من الاستفادة بتلك المسابقة المثمرة.

 

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