آثار الإسلاموفوبيا.. 5 إصدارات حديثة تدرس أشكال كراهية الإسلام

بعد أن شهدت الأسابيع الماضية أكثر من حادث جرى فيهم إحراق نسخ من القرآن، سلّط موقع politics today الضوء على أحدث خمسة إصدارات تعرضت لقضية الإسلاموفوبيا وآثارها بعيدة المدى.

تتجلى الإسلاموفوبيا في أشكال مختلفة؛ من الحرب على الإرهاب إلى مؤامرات اليمين المتطرف، فلا تزال الإسلاموفوبيا الممنهجة تلقي بظلالها على حياة المسلمين عبر القارات متجذرة في السياقات التاريخية والمعاصرة.

تعمل الإسلاموفوبيا على إدامة عدم المساواة والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان. ورغم اختلاف مظاهرها من منطقة إلى أخرى، فإنها تشترك في قواسم محددة، إذ تعمل نتاجًا للموروثات التاريخية والديناميكيات الجيوسياسية والروايات الثقافية، وتزدهر في سياقات يُنظر فيها إلى المسلمين على أنهم الآخر، مما يديم القوالب النمطية والأحكام المُسبقة والصور السلبية التي تقوّض حقوقهم وكرامتهم واندماجهم في المجتمع.

صعود الإسلاموفوبيا العالمية في الحرب على الإرهاب: الاستعمار والعرق والإسلام

في هذا الكتاب، الذي حرره نافيد بكالي وفريد حافظ، يتعمق المؤلفان في العواقب المُعقدة وبعيدة المدى للحرب على الإرهاب. يبحث الكتاب في التقاطع بين الإسلاموفوبيا والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة التي أسهمت في انتشاره.

يجادل المؤلفان بأن الحرب على الإرهاب لم تؤدِ فقط إلى تكثيف العنصرية ضد المسلمين، ولكنها وفّرت أيضًا إطارًا يديم الرواية العالمية المعادية للإسلام، من خلال تأطير المسلمين بصفتهم أعداء دائمين، وهو ما أدى إلى تغذية مناخ من الخوف والريبة ونمو الحركات القومية والشعبوية في جميع أنحاء العالم.

الإسلاموفوبيا في فرنسا: تفسير مُشكلة المسلمين

يقدم الكتاب الذي ألفه عبد العالي حجات ومروان محمد فحصًا رائدًا للطبيعة متعددة الأوجه للإسلاموفوبيا في فرنسا، ويتحدى الفكرة السائدة بأن الإسلاموفوبيا تنشأ فقط من التحيز الفردي لينوّه بأن الإسلاموفوبيا في فرنسا مترسخة بعمق في الهياكل القائمة للسُلطة.

يتخطى الكاتبان التحليل السطحي نحو الكشف عن الأبعاد الهيكلية للإسلاموفوبيا في فرنسا، فيجادلان بأن النخب الفرنسية توظف الإسلاموفوبيا لممارسة السيطرة.

الحروب الصليبية الجديدة: الإسلاموفوبيا والحرب العالمية على المسلمين

يقدم المفكر الأمريكي من أصل عربي خالد بيضون تحليلًا لشبكة الحملات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويُبين كيفية استخدام مختلف الأنظمة الإسلاموفوبيا لاضطهاد المسلمين.

يتحدى الكتاب الروايات الراسخة، ويتعمق بدور الحرب على الإرهاب في تأجيج الحملات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فيكشف عن أشكال القمع التي ظهرت بعد 11 سبتمبر وكيفية عمل الإسلاموفوبيا كظاهرة عالمية لإدامة التمييز على جبهات متعددة.

الخوف من كوكب مسلم: الإسلاموفوبيا العالمية في نظام العالم الجديد

يقدم أرسلان افتخار، وهو محام أمريكي مسلم مشهور في مجال حقوق الإنسان، استكشافًا شاملاً لظاهرة الإسلاموفوبيا العالمية، من خلال النظر إلى الإرث الخطير الذي تركته نظرية "الاستبدال العظيم" القائمة على اعتقاد بأن المسلمين يشكلون تهديدًا على السكان البيض.

يحاجج الكاتب بأن فترة رئاسة دونالد ترامب أسهمت في تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا في أمريكا، من خلال تشريحه لخطاب وسياسات ترامب المعادية للمسلمين، بما في ذلك فرضه لحظر كامل على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

المشتبه به: مكافحة الإرهاب والإسلام والدولة الأمنية

يقدم الكاتب رضوان صابر في هذا الكتاب استكشافًا عميقًا للأثر الذي تركه عقدان من مكافحة الإرهاب على الحالة الذهنية للمسلمين في بريطانيا. انطلاقاً من تجاربه الخاصة، يأخذ المؤلف القراء في رحلة عبر ممارسات مكافحة الإرهاب البريطانية والرقابة المتفشية على المسلمين.

يحث الكتاب القراء على الاعتراف بالظلم العميق الذي يواجهه المسلمون ومقاومته، فمن خلال مشاركة الكاتب لقصته الخاصة، يُمكّن القراء من تحدي الروايات والممارسات الضارة التي تُديم مراقبة المسلمين.