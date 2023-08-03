إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

أصيب مواطن نتيجة اصطدام سيارة به، بنفق حازم حسن اتجاه ميدان الرماية فى الهرم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بنفق حازم حسن اتجاه ميدان الرماية بالهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أنه خلال عبور مواطن الطريق، اصطدمت به سيارة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.