الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على استمرار الأنشطة والجهود المبذولة لإضفاء الوجه الحضارى بالمراكز

المتابعة
المتابعة

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة التواجد الميداني لمسئولي المحليات يوميًا لمتابعة الأعمال الجارية لإزالة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة، بجانب أعمال التطوير والتشجير والإنارة، وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري بمختلف المراكز والمدن. 

وأكد سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، مواصلة تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات، وذلك بمناطق مسجد الرضوان وشارع الغازات بنطاق حي جنوب المدينة، بالإضافة إلى شارع أبطال التحرير والشارع الجديد ومناطق الشواربى القديم والنفق والبركة وسوق الخميس بنطاق حي غرب. 

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع  325 حالة إشغال طريق مع  تحرير 8 محاضر مخالفة متنوعة، علاوة على إيقاف أعمال مبانٍ بدون ترخيص، مع مصادرة مواد ومعدات البناء، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة وكشافات الإنارة، وأيضًا أعمال التسليك وإصلاح الكسورات بخطوط الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

ولفت إلى أن الحملات كانت تحت إشراف محمد ممدوح ومحمد حسين، نائبي رئيس المدينة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعمال ومعدات وسيارات الوحدة المحلية، وبمشاركة قوات قسم شرطة المرافق. 

وفي نفس السياق، أوضح كمال حلمي، رئيس مركز ومدينة دراو، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بمتابعة تنفيذ أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين بإجمالي 10 أطنان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الري وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية وفي المناطق العامة، بجانب التنسيق مع مرفق الصرف الصحي للقيام بأعمال التطهير والصيانة لخطوط ومناهيل الصرف الصحي بقرية الشطب. 

وعلى جانب آخر، أكد محمود عليان، رئيس مدينة السباعية، أنه تم القيام بمتابعة أعمال تنفيذ خطة رصف طرق بمدينة السباعية بطول 500 متر، حيث شملت المرور الميداني لتفقد أعمال تنظيف وتأهيل الطريق، تمهيدًا لإضافة طباق الأسفلت، مضيفًا إلى أنه تم أيضًا القيام بمتابعة أعمال تركيب خطوط الانحدار بمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بالمدينة. 

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