الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمود عباس يبحث مع نجيب ميقاتي أحداث مخيم عين الحلوة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة.

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال الهاتفي أن التواجد الفلسطيني في لبنان مؤقت إلى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمسكين بتنفيذها.

وشدد الرئيس الفلسطيني على دعم ما تقوم به الحكومة والجيش اللبنانيان، حفاظا على النظام والقانون، وللمحافظة على التهدئة ووقف إطلاق النار.

عين الحلوة

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت السبت الماضي في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى "مجموعات متطرفة".

كما سقطت قذائف عدة خارج حدود المخيم خلال اليومين الماضيين. وأجلى مستشفى محاذ للمخيم مرضاه إلى مستشفيات أخرى في صيدا التي أغلق عدد من المحال فيها أبوابه خشية التصعيد.

وغالباً ما يشهد المخيم عمليات اغتيال وأحياناً اشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية و"مجموعات متطرفة".

فيما لا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس نجيب ميقاتي عين الحلوة لبنان الشرعية الدولية

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