محافظ كفرالشيخ يهنئ الفائز بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

هنّأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب محمد وليد صفر عبداللطيف، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بكفر الشيخ، وخالد بدر الدين فكرون، موجّه عام المكتبات، لحصده لقب أفضل مشرف على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي، موجهًا الشكر لأسرة الطالب، ولوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله.

وعلى جانب آخر، كرّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب محمد وليد وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، في مكتبه، وسبق تكريم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطالب والموجه العام في الحفل الختامي للدورة السابعة من مسابقة تحدي القراءة العربي والتي حظيت هذا العام بمشاركة واسعة من كافة أنحاء الوطن العربي لما يربو على 15 مليون مشترك.

وقدّم وكيل الوزارة، خالص الشكر والتقدير للطالب وأسرته الداعمين له، مشيدًا بروح التعاون بين توجيه عام المكتبات الذي توج بحصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإشراف، مؤكدًا دور القراءة وأهميتها في بناء الشخصية وتأهيل جيل مثقف ومطلع على شتى العلوم والثقافات، ومن ثمَّ، يستطيع مواجهة كل التحديات في المستقبل.