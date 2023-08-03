أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط التقديم
مع فتح باب التظلم لطلاب الصف الثالث الثانوي، حرص الأهالي والطلبة على معرفة أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، وبدأت تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 اليوم الخميس الموافق 3 من أغسطس الجاري، حيث سيتقدم الطلبة بطلب التظلم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الوزارة من 3 أغسطس إلى يوم 17 أغسطس، على مدار 15 يوما متتاليا وقد يكون فيهم بارقة أمل لعدد من الطلاب بتحصيل درجات إضافية بالمواد التي يشكك فيها الطالب.
أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط التقديم
وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023.
تظلمات الثانوية العامة 2023
وحرصت وزارة التربية والتعليم في مصر على تقديم المعلومات المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة لعام 2023 لكي يضمن الطلبة حصولهم على جميع حقوقهم التعليمية الكاملة، وللتقديم في تظلمات 3 ثانوي من خلال الرابط التالي من هنا.
أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر جميع أماكن تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 والتي سيتوجه لها الطالب عقب تقديمه إلكترونيا ودفع الرسوم للتظلم واستلامه لرسالة ميعاد التظلم كالتالي:
- تظلمات الثانوية العامة في محافظة القاهرة، وسيتم إجراؤها بمدرسة العباسية الاعدادية بنات، وذلك أمام مديرية القاهرة للطلبة التابعين لكنترول الحلمية.
- تظلمات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، وسيتم إجرائها بمدرسة السعدية ث بنين.
- تظلمات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، وسيتم إجرائها بمدرسة نبوية موسي الثانوية التجريبية للطلبة التابعين لكنترول الإسكندرية (أ) والذي سيغطي طلبة شرق الإسكندرية، وطلاب غرب إسكندرية، الجمرك، وبرج العرب.
- وبمدرسة شنوان ث بنين للطلبة التابعين لكنترول الإسكندرية (ب) والذي سيغطي وسط إسكندرية، العامرية، العجمي، المنتزه.
- تظلمات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، وسيتم إجراؤها بمدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية في غرب شبرا الخيمة.
- تظلمات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، وسيتم إجرائها بمبنى مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.
- تظلمات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف، سيتم إجرائها بمدرسة الشهيد محمد شاكر الابتدائية بمدينة بني سويف.
- وتظلمات الثانوية العامة في محافظة الفيوم، سيتم إجرائها بمبنى مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
- تظلمات الثانوية العامة في محافظة الغربية، سيتم إجرائها بمبنى مديرية التربية والتعليم بالغربية.
- تظلمات الثانوية العامة في محافظة مطروح، يتم إجرائها في مبنى مديرية التربية والتعليم بمطروح.
- تظلمات الثانوية العامة في محافظة البحيرة، يتم إجرائها في مبنى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
- تظلمات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، وخصصت 3 مدارس لتظلمات طلبة الثانوية العامة، حيث تظلمات الطلاب التابعين للجنة المنصورة (أ) بمدرسة دمياط مدرسة دمياط ث العسكرية بنين، ولجنة المنصورة (ب) بمدرسة المنصورة الثانوية بنين، ولجنة المنصورة (ج) بالمدرسة الشرقية.