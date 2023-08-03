مع فتح باب التظلم لطلاب الصف الثالث الثانوي، حرص الأهالي والطلبة على معرفة أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، وبدأت تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 اليوم الخميس الموافق 3 من أغسطس الجاري، حيث سيتقدم الطلبة بطلب التظلم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الوزارة من 3 أغسطس إلى يوم 17 أغسطس، على مدار 15 يوما متتاليا وقد يكون فيهم بارقة أمل لعدد من الطلاب بتحصيل درجات إضافية بالمواد التي يشكك فيها الطالب.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط التقديم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وحرصت وزارة التربية والتعليم في مصر على تقديم المعلومات المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة لعام 2023 لكي يضمن الطلبة حصولهم على جميع حقوقهم التعليمية الكاملة، وللتقديم في تظلمات 3 ثانوي من خلال الرابط التالي من هنا.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر جميع أماكن تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 والتي سيتوجه لها الطالب عقب تقديمه إلكترونيا ودفع الرسوم للتظلم واستلامه لرسالة ميعاد التظلم كالتالي: