الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، موعد إقامة الدورة الـ25 للمهرجان في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن بدء استقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة داخل المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

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