موعد الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، موعد إقامة الدورة الـ25 للمهرجان في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن بدء استقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة داخل المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.