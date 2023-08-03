الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يستكمل فعاليات "سفراء العمل الاجتماعي"

صورة الحدث
صورة الحدث

بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، يستكمل معهد إعداد القادة فعاليات الملتقى الطلابي للقيادة الاجتماعية "سفراء العمل الاجتماعي"، بمحاضرتين عن الأمن القومي المصري ومكافحة الشائعات، ومحاضرة عن التطرف الفكرى من البعد الاجتماعي بالجامعات المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة " أننا نسعى دائمًا إلى بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات والمشاركة في تحقيق تطلعات وطموحات وطننا "، مؤكدا ان هذا الملتقى هدفه تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، مشيرا إلى سعى المعهد الدائم من خلال خطته الاستراتيجية وخطة وزارة التعليم العالي بتطوير برامجه التدريبية للمساهمة في تنمية القيم الاجتماعية والتعاون البناء بين أفراد المجتمع.

هذا تضمنت المحاضرة التي قدمها الدكتور رامى عاشور، خبير في العلوم السياسية والأمن القومي وزميل في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، موضوع مكافحة الشائعات والتوعية بقضايا الأمن القومي، وتناول مقومات بناء وإدارة الدولة وكيفية معالجة الفساد الذي يعد تهديد للأمن القومي، بالإضافة إلي مناقشة سياسات القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة وكيفية مواجهة أساليب التجنيد من الإرهاب. 

وألقى "عاشور" الضوء على جهود الجيش المصري وجهود القيادة المصرية لمواجهة تلك التهديدات وتعزيز المقومات وبناء الدولة.

كما انطلقت محاضرة عن التطرف الفكرى من البعد الاجتماعي بالجامعات المصرية وحاضر فيها الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وركزت المحاضرة على استعراض أسباب وعوامل انتشار التطرف الفكري بين الطلاب، وتحديد بعض العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسهم في تشجيع هذه الظاهرة.
وهدفت المحاضرة إلى توعية الطلاب بخطورة التطرف الفكري وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في تعزيز الوعي والتسامح بين الطلاب ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والتعايش السلمي في الجامعات.

واكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة بناء العقل المنطقى الإنساني الوطنى، وأوصى باليقظة والبحث عن المصادر الموثوقة قبل تداول المعلومات.

وفى ختام المحاضرة تم فتح باب النقاش مع الطلاب وطرحوا أسئلة وآراء حول التطرف الفكري وكيفية التصدي له.

وعرف الفرق بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية بدخول بعد اقتصادى للرعاية الإجتماعية تتحول لحماية اجتماعية.

هذا وعقد الملتقي الطلابي تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة بالمعهد.

كما تضمنت الفعاليات اليومية أنشطة متنوعة رياضية وثقافية وفنية، وشهد اليوم الختامي أخذ الصورة التذكارية، وتكريم الطلاب وتوزيع الشهادات.

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