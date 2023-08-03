أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه، فيما تراجعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الاسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس، اليوم، لهذا العام الجاري؛ وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول، في 2 فبراير الماضي، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25%، وفي اجتماعها الثاني 30 مارس تم رفع سعر الفائدة 2% لتصبح 18.25% و19.25% على التوالي، وفي اجتماعها الثالث في 18 مايو والرابع في 22 يونيو العام الجاري تم الإبقاء على سعري عائد الفائدة 18.25% و19.25% على التوالي.

في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ملحوظًا ما بين (20-22) قرشًا شراءً وبيعًا. وفي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.57 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.68 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.85 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الغسترليني تراجعًا ملحوظًا ما بين (17-22) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 39.03 جنيه للشراء و39.26 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا 39.16 جنيه للشراء و39.39 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.30 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي 99.29 جنيه للشراء و100.30 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.