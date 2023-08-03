موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023

وستُذاع مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023، ومحاولة التتويج باللقب في نسخته الحالية.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

في المقابل، يرغب فريق المصري البورسعيدي، تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل تخطي عقبة الأهلي والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

وتولي علي ماهر مسئولية تدريب فريق المصري، خلفًا للدكتور ميمي عبد الرازق، الذي قاد الفريق نحو الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي لمواجهة إنبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023.