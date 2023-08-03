الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023

موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023

وستُذاع مباراة الأهلي ضد المصري في بطولة كأس مصر 2023، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023، ومحاولة التتويج باللقب في نسخته الحالية.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

في المقابل، يرغب فريق المصري البورسعيدي، تحت قيادة المدرب الجديد علي ماهر، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل تخطي عقبة الأهلي والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

وتولي علي ماهر مسئولية تدريب فريق المصري، خلفًا للدكتور ميمي عبد الرازق، الذي قاد الفريق نحو الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي لمواجهة إنبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2023.

الاهلى المصرى كاس مصر كأس مصر 2023 موعد مباراة الاهلى الأهلي ضد المصري مارسيل كولر

الأكثر قراءة

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

السفير السعودى يفتتح المقر الجديد لمركز خدمات التأشيرات "تأشير"

"قعدة حشيش" تنتهى بقتل امرأة وحبس طليقها الجزار فى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى