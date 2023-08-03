3 مصابين فى انقلاب سيارتين بطريق رأس غارب - الزعفرانة

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الخميس، فى انقلاب سيارتين نص وربع نقل، بطريق رأس غارب - الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين ربع ونصف نقل، وتحديدًا بالكيلو 50 طريق رأس غارب الزعفرانة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من نبيل سيد إبراهيم شكري 60 سنة "جرح قطعي بالجبهة وكدمة بالرأس"، محمد نبيل سيد إبراهيم 15 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، إسلام خالد عبدالسلام 27 سنة "كسر وخلع بمفصل الفخذ اليمنى".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب عن أن المصابين حالتهم مستقرة ما عدا حالة واحدة، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.