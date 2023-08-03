الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة في الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قام المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بزيارة إلى محافظة الدقهلية لمتابعة الأسمدة الواردة والمنصرفة طبقًا لمنظومة كارت الفلاح وفحص بعض شكاوي المزارعين في مراكز محافظة الدقهلية طلخا وشربين ودكرنس والجمعيات المركزية بالمحافظة.

كما شارك رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى في ندوة موسعة بحضور المهندس طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية، حيث أكد على تسهيل صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن وإجراءات حكومة الأسمدة، وقد تم تشكيل لجان من الإدارة المركزية للتعاون لمتابعة الأعمال فى جميع مراكز المحافظة.

-الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة محافظة

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