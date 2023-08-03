سبب الاحتفال بـ"يوم البطيخ" عالميًا.. وفوائده الصحية

يحتفل العالم سنوياً بيوم البطيخ الأحمر عالمياً في 3 أغسطس، لاحتوائة على العديد من الفوائد الصحية لأنه من ضمن الفواكهة الصيفية التي تحتوي على الماء الذي يعمل حمايه الجسم من الجفاف.

وبعتبر البطيخ الأحمر من ضمن الفواكه التي يعشقها الكبير والصغير، ويمكن تناوله كوجبه عشاء خفيفة منعشة خصوصاً في فصل الصيف، ويمنح البطيخ الأحمر المواد المضادة للأكسدة وقلة سعراته الحرارية التي تعمل على تعزز مناعة الجسم وإعطائه الطاقة اللازمة، خلال الطقس السئ.

وترصد “الدستور” في هذا التقرير، سبب الاحتفال سنوياً بيوم البطيخ الأحمر عالمياً والفوائد الصحية للبطيخ.

سبب الاحتفال بيوم البطيخ الأحمر عالمياً

سجل البطيخ الأحمر أول حصاد له منذ نحو 5000 عام في مصر، وتم اكتشاف بذور البطيخ من بداية الأسرة المصرية الثانية عشر، كما عثر على رسومات للبطيخ الأحمر ولأنواع مختلفة منه وذلك داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ويتميز البطيخ الأحمر بطعمة الحلو والمميز عن باقي الفواكه وكانت التجارة سبب في انتشارة في مصر القديمة وجنوب إفريقيا لينتشر في دول البحر الأبيض المتوسط وأجزاء أخرى من أوروبا لتصبح زراعته شائعة في الصين وبقية آسيا نهايه القرن التاسع.

الفوائد الصحية للبطيخ الأحمر

لدى فاكهة البطيخ العديد من الفوائد الصحية التي تعزز مناعة الجسم وإليكم أبرزهم:

1 - يعمل البطيخ الأحمر على حماية الجسم من الجفاف خصوصاً في فصل الصيف وارتفاع رطوبة الطقس.

2 - يعمل البطيخ الأحمر على تعزيز الطاقة ومناعة الجسم وتوسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

3 - يوفر تناول البطيخ الأحمر بانتظام الحماية المضادة للأكسدة ودعم صحة الدماغ بشكل عام.

4 - يقلل البطيخ الأحمر أعراض الاكتئاب والقلق والأضراب وتحسين التركيز والذاكرة.

5 - يحتوي البطيخ الأحمر على كمية كبيرة من فيتامين بـ6، وهو ضروري لإنتاج مادة السيروتونين وينظم الحالة المزاجية لمتناوليه.