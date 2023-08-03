الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمريكا تؤكد التزامها بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا فى النيجر إلى السلطة

بلينكن
بلينكن

أبلغ أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، محمد بازوم، رئيس النيجر المحتجز، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا إلى السلطة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جدير بالذكر أن جنود الحرس الرئاسي في النيجر أعلنوا عبر التليفزيون الوطني في النيجر، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وحمدو سولي وزير الداخلية، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وسط رفض من الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأوروبية لهذا الأمر.

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