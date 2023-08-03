أشرف زكي: اختيار القاهرة ضيف شرف مهرجان "جرش" تقديرًا للفن والثقافة المصرية

أكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان الدكتور أشرف زكي، أن اختيار مصر كضيف شرف للدورة 37 لمهرجان "جرش" يؤكد تقدير الأشقاء في الأردن لدور القاهرة الثقافي والفني التاريخي في العالم العربي.

وقال زكي- في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش استضافة منتدى عبدالحميد شومان ندوة بعنوان "مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور"، ضمن فعاليات مهرجان "جرش" للثقافة والفنون لعام 2023- إن مشاركة مصر في الدورة الحالية كضيف شرف كأول دولة في تاريخ المهرجان تؤكد مدى تقدير الأردن لقيمة الفن والثقافة المصرية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذا الاختيار الذي وقع من قبل إدارة المهرجان وقطاعات الحكومة الأردنية يؤكد قوة العلاقات بين القاهرة وعمان، مؤكدًا أن مصر تربطها علاقات تاريخية ووطيدة مع الأردن على كل المستويات وفي مختلف العصور.

ووصف نقيب المهن التمثيلية العلاقات بين القاهرة وعمان بالجيدة والمميزة والفريدة في مختلف المستويات، موضحًا أن العلاقات الفنية بين مصر والأردن متواصلة ولم تنقطع، و"حريصون دائمًا على تعزيز هذا التعاون، بما يصب في مصلحة الفن العربي وشعوب المنطقة".

ونوه بأن الجانبين سواء المصري أو الأردني لديهما حرص شديد على توطيد العلاقات وتعزيزها بما يخدم الفن والثقافة، مشيرًا إلى أن الفن المصري موجود في وجدان الشعب الأردني الذي يمتلك ذوقًا وحسًا رفيع المستوى، بالإضافة إلى التشابه المجتمعي الموجود بين البلدين.

ولفت إلى أن التقارب الفني والتواجد والتعاون بين النقابة المصرية والأردنية متواصل ومستمر، وهناك تعاون على أعلى مستوى في هذا القطاع، مشددًا على أن "الجميع لديه رغبة في المزيد من التعاون، ونعمل على ذلك سويًا".

شارك بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية في الندوة الحوارية التي أقيمت، أمس الأربعاء، الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ونقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، والفنانة الكويتية هدى حسين، والفنانة السورية أمل عرفة.

وأكد الحضور على أن المجتمع هو مصدر الدراما الأول، كونها تستمد موضوعاتها من حكايات الناس وأفراحهم وأحلامهم وخيباتهم، وأن الدراما تلعب دورًا مهمًا في حياة المجتمعات، ونقل صورتها إلى الناس، فيما أشادوا بدور مصر الفني على مر التاريخ وخصوصًا الدراما والسينما المصرية.