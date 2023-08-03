مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

- الأهلي X المصري البورسعيدي: على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- شباب بلوزداد الجزائري X الكويت الكويتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

- الوحدة الإماراتي X الرجاء المغربي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

- الزمالك X النصر السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

- الشباب السعودي X الإتحاد المنستيري التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة

- كوريا الجنوبية X ألمانيا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- المغرب X كولومبيا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium