"قومي المرأة بأسيوط" يستخرج 107 بطاقات رقم قومي لسيدات غير قادرات ومعيلات

اشتخرج المجلس القومي للمرأة بمحاقظة أسيوط، 107 بطاقات رقم قومي لسيدات غير قادرات ومعيلات بقريه المطمر بمركز ساحل سليم.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا فى كل المجالات الخدمية وتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة.

وقالت الدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومي للمرأه بأسيوط، إن المجلس القومي للمرأة وفر الاستمارات بالمجان وذلك بالتعاون مع الأحوال المدنية وانتقال فريق العمل مع الأحوال المدنية إلى اماكن تجمع السيدات فى القرية المزمع الاستخراج بها كما يتم رفع الغرامات بالكامل عن السيدات.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.



وقالت الدكتورة مروة كدواني، مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إن فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة يواصل جهوده في تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة و مصلحة الأحوال المدنية.



وأشارت كدواني، إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة اسيوط بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي