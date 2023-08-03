الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى

حفل تخرج طلاب مجمع
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات حفل التخرج والتكريم لطلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى. 

بحضور محمد توفيق، رئيس مجلس الإدارة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، والقيادات البرلمانية والجامعية والدينية والتنفيذية والمجتمعية. 

وفى كلمته أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعادته لمشاركة أبنائه الطلاب هذه اللحظات السعيدة في يوم التخرج، مؤكدًا على أن الوصول لهذه اللحظة يرجع لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة عمل متكاملة سواء من إدارة مدرسة السلام أكاديمى أو من هيئة التدريس أو الطلاب وأسرهم، مما ساهم فى الارتقاء بدور المدرسة لتصبح منارة تربوية وتعليمية ومجتمعية أضافت بحق لمنظومة التعليم فى أسوان. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى اعتزام المحافظة الدائم والمستمر بهذا الصرح العلمى المتميز، باعتبار أن مدرسة السلام أكاديمى تمثل نموذجًا متميزًا لتحسين مستوى وجودة التعليم باستخدام أحدث المناهج الدراسية والوسائل والأساليب التعليمية لخلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبل. 

وأوضح محافظ أسوان أن العالم الآن يشهد مع صباح كل يوم ما هو جديد وحديث فى ظل السموات المفتوحة والأجيال المتلاحقة من التطبيقات الإلكترونية والذكية فى جميع مناحى الحياة، وهو الذى يتزامن مع ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وتعميق مفاهيم التسامح والتراحم والانفتاح على العالم المتقدم، لتكون محصلة كل ذلك هو بناء وإعداد طلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الفكرية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل، ولهذا فإننا كمحافظة نسعى بكل جدية لإقامة مدارس أخرى مماثلة على غرار هذا النموذج الراقى. 

هذا وقد تناولت فعاليات الحفل عرض إنجازات 20 عامًا على إنشاء المدرسة، وكذا عروضًا فنية وموسيقية منها أوركسترا السلام أكاديمى، وأغنية أرض السلام، بالإضافة إلى فيديو الخريجين السابقين. 

واختتم الحفل بتكريم الطالب محمود محمد رمضان الأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية، علاوة على تكريم المتميزين من المعلمين والعاملين بالمدرسة، وتكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية. 

حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
حفل تخرج طلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى
IMG-20230803-WA0019
IMG-20230803-WA0019
الحفل تخرج طلاب محافظ أسوان مجمع مدارس السلام أكاديمى أسوان النجاح والتفوق

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