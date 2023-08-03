حملة مكثفة لرفع التعديات والتصدي لسرقة الكهرباء بالمنتزه ثان

دفعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية بحملة مكثفة، لرفع كافة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي بكل حزم لسرقة التيار الكهربائي، ومتابعة منظومة النظافة بطريق الكورنيش.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات للتصدي للتعديات على حرم الطريق العام تيسيرا علي الأهالي والمصطافين

جاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة و الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، و شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، و مديري و ممثلي إدارات المتابعة الميدانية و اشغال الطريق و الإيرادات، والكهرباء، والشؤون الإدارية بالحي .

و أسفرت الحملة عن التحفظ على 67 حالة اشغال متنوعة بنطاق الحملة بطريق الكورنيش، وايضا بخط سيرها في شوارع اللواء حسين كامل، وميناء اغادير، ومحمد صالح حرب، و ملك حفني قبلي، و 45 بحري، و ملك حفني السياحي، مع استمرار الحملات لردع اي تعديات من المحال و المقاهي المخالفة، و تجاوزات الباعة الجائلين.

FB_IMG_1691041274485

FB_IMG_1691041490717