أخبار فاتتك| طقس اليوم وأزمة أمم إفريقيا ولائحة اتهام ترامب

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، حيث تنوعت أخبار الصباح اليوم الخميس ما بين صحة وتعليم وفن.. في هذا السياق نقدم أهم أخبار الصباح.

توقعات الأرصاد.. أمطار تصل لرعدية فى عدة مناطق بالجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية تكوين سحب ركامية على مناطق من أقصى الجنوب، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية.

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أزمة تهدد كأس الأمم الأفريقية 2024

كشف الإعلامي أحمد جلال، الناقد الرياضي، كواليس الانتقالات الصيفية في الأندية المصرية، وموقف إقامة كأس أمم إفريقيا 2024.

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المنتج محمد مشيش يكشف أهمية تأسيس اتحاد منتجي مصر

أوضح المنتج محمد مشيش، أهمية اتحاد منتجي مصر ودوره، قائلاً: "إن الاجتماع الحالي الخاص باتحاد منتجي مصر يدور حول سقف الأجور وتفاصيل المحتوى وجودته المطلوبة للمنتج المصري.

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"سى إن إن": لائحة الاتهام الأخيرة ضد ترامب تضع البلاد فى مخاطر قانونية

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن لائحة الاتهام الأخيرة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخاصة بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 واحدة.

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أماكن عرض "ع الزيرو" لـ محمد رمضان بالقاهرة والمحافظات

انطلق منذ ايام فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان وهو العمل الذي يظهر من خلاله في دور العرض السينمائي عقب طرحه لفيلم “هارلي” في موسم عيد الفطر الماضي وحقق خلاله نجاح كبير في الإيرادات بداخل مصر وخارجها.

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"السياحة" تتابع تطورات الانتقال للعاصمة الإدارية

تواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها الدورية لملف انتقال موظفيها وبعض الهيئات التابعة لها للعمل من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد انتهاء الانتقال الفعلي خلال شهر يونيو الماضي.

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