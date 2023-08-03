المنتج محمد مشيش يكشف أهمية تأسيس اتحاد منتجي مصر

أوضح المنتج محمد مشيش، أهمية اتحاد منتجي مصر ودوره، قائلاً: "إن الاجتماع الحالي الخاص باتحاد منتجي مصر يدور حول سقف الأجور وتفاصيل المحتوى وجودته المطلوبة للمنتج المصري الذي يعتبر الصناعة الناعمة القوية التي تمثل مصر على مدى عشرات السنين".

وأضاف مشيش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن الهدف الأهم لاتحاد منتجي مصر الحفاظ على ريادة هذه الصناعة في جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن الغرض من تأسيس وتشكيل اتحاد منتجي مصر أن العالم كله يمر بمرحلة اقتصادية غير جيدة، حيث يوجد تخبط اقتصادي كبير نتيجة الدواعي السياسية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث من أزمة تضخم وأزمة الدولار، وبالتالي فقد حدث فوضى في فكرة تسعير الصناعة، فكان لابد من الوقوف والتفكير في تنظيم هذه الفوضى حتى يتم المحافظة على صناعة الدراما أو السينما في وقت لاحق.

وأكد أن الحفاظ على اقتصاديات صناعة الدراما والسينما هو ما سيجعلنا نحافظ على استمراريتها والتفكير في جودتها، وكذلك التفكير في كيفية حمايتها لأنها صناعة تضاهي صناعات ثقيلة.