الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة سائق تاكسى مسن عقب الاعتداء عليه بالإسماعيلية

جثة
جثة

لقى مسن مصرعه بعد وصوله مجمع الإسماعيلية الطبي- التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- إثر إصابته بعدة إصابات مختلفة إثر التعدي عليه.

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول يوسف حسن هاشم بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفي عقب وصوله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجني عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكي لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب للإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

وتابع: بعد عدة ساعات اتصل عليه أحد الأشخاص ليخبره بأن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح، وتكليف ضباط مباحث مركز أبوصوير بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبيها.

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