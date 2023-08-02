كتلة غرب إفريقيا: التدخل العسكرى فى النيجر "الملاذ الأخير"

قال قادة الدفاع من الكتلة السياسية والأمنية الإقليمية لغرب إفريقيا إن التدخل العسكري في النيجر التي يحكمها المجلس العسكري كان "الملاذ الأخير"، حيث واصلت الدول الأوروبية إجلاء رعاياها الأجانب بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي ضد رئيسها المنتخب ديمقراطيًا.

كما هددت الكتلة الإقليمية "Ecowas" المكونة من 15 دولة - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - باستخدام القوة لقمع الانقلاب في النيجر بعد توجيه إنذار لمن يقف وراءه لإعادة محمد بازوم كرئيس وإعادة الدستور والمؤسسات الديمقراطية.

وقال رئيس الأركان النيجيري إن التهديد بالتدخل العسكري خطير.

وأضاف كريستوفر موسى لخدمة الهوسا لراديو فرنسا الدولي "نحن جاهزون وبمجرد تلقينا الأمر بالتدخل سنفعل ذلك".

وفي حديثه في العاصمة النيجيرية، أبوجا، في بداية اجتماع يستمر ثلاثة أيام، قال مفوض إيكواس للشئون السياسية والسلام والأمن، عبدالفتو موسى، إن التهديد بالقيام بعمل عسكري يجب أن يُنظر إليه على أنه الملاذ الأخير المصمم لتشديد القوة.

مفاوضات مع المجلس العسكري

كما أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح على الطاولة، والملاذ الأخير، لكن علينا الاستعداد للاحتمال.

وقال للصحفيين في أبوجا: "هناك حاجة لإثبات أننا لا نستطيع النباح فقط بل يمكننا العض".

تم إرسال مبعوثين من إيكواس، بقيادة الرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر، إلى نيامي عاصمة النيجر.

ويعتبر رد إيكواس ونيجيريا، القوة الرئيسية للكتلة، اختبارًا رئيسيًا للتجمع وسط سلسلة من الانقلابات في المنطقة، والتدخل الذي ترعاه روسيا وتزايد التمرد الجهادي، الذي يخشى الأعضاء أن يمتد عبر الحدود.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في إفادة إعلامية إن "الدول الأعضاء المختلفة تستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر".

ودعت حركة إم 62، وهي مجموعة ناشطة محلية تدعم الانقلاب، سكان نيامي إلى "التعبئة" وإغلاق المطار حتى مغادرة القوات العسكرية الأجنبية للبلاد.

تعتبر النيجر - وهي دولة فقيرة على الرغم من كونها أحد أكبر مصادر اليورانيوم في العالم - من قِبل الولايات المتحدة وحلفاء أوروبا، قاعدة رئيسية في الكفاح ضد الجماعات الجهادية المسلحة في منطقة الساحل، مع وجود قوات أجنبية هناك.

ودعت روسيا إلى "حوار وطني عاجل" في النيجر يوم الأربعاء وقالت إن التهديدات بالتدخل غير مفيدة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين "من المهم للغاية منع مزيد من التدهور للوضع في البلاد".