الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعلى مستوياته التاريخية.. ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب لأكثر من 10 أطنان

الذهب
الذهب

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه على مدار الفترة الماضية، ارتفعت معدلات شراء المصريين للذهب إلى أعلى مستوياتها التاريخية، ونسب ذلك إلى سببين أولهما الانخفاضات المستمرة في أسعار المعدن على المستويين المحلي والعالمي، والثاني، هو لجوء المواطنين إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم.

وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، أن مجلس الذهب العالمي أصدر تقريرًا كشف فيه أن مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من 2023، ارتفعت بنسبة 214%، حيث وصلت إلى 10.4 طن، وهذا الرقم يعد أعلى مستوى على الإطلاق في التاريخ في شراء المصريين للذهب. 

وأشار التقرير إلى أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 33.5 طن مقارنة بـ 22.9طن في الفترة نفسها من العام الماضي 2022م، لافتاً إلى أن التقرير يشير الى شراء المصريين للذهب فيما يتعلق بالسبائك والعملات الذهبية، أما المشغولات الذهبية فقد حدث بها تراجع بحوالي 8%.

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