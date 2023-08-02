الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"منشورات إبييدى" تعلن تعاونها الأول مع الروائى أمير تاج السر

أمير تاج السر
أمير تاج السر

أعلنت منشورات إبييدي، الأربعاء، عن تعاقدها على نشر أول أعمالها مع الكاتب الكبير أمير تاج السر.

وأمير تاج السر ولد ١٩٦٠ بالخرطوم هو طبيب وروائي سوداني يمت بصلة قرابة وثيقة للأديب السوداني المشهور الطيب صالح. 

ونالت أعماله اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وصلت روايته "صائد اليرقات" للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011 وترجمت رواية العطر الفرنسي إلى الفرنسية وله العديد والعديد من الأعمال الروائية الهامة.

وبمناسبة هذا التعـاقد علَّق الـدكـتور عـمـاد الديـن الأكـحـل، مؤسس شـركات إبـيـيـدي فى بيان صحفي؛ قائلًا: "عملنا بجهد وإخلاص كبيرين منذ بدء نشاط النشر بمنشورات إبييدي لتقديم محتوى أدبي مميز، لذا عملنا على نشر عناوين مميزة ومتنوعة واليوم نؤكد علي ذلك بالتعاقد مع الروائي السودانى أمير تاج السر الذى أمتع القراء في جميع أنحاء العالم العربي برواياته الملحمية وأسلوبه الرائق".

وأكد الأكحل أثناء حديثه، بـذل فريق منشورات إبيـيـدي قصارى جهده لإصـدار الأعمال بالشكل المرغوب فيه وفقًا لرؤية الـدار، ومتابعتها لـضمان وصولها لمُختلف القراء.

من جانبه، قال محمود عبدالنبي محمود، مـدير مكـتب القـاهرة ومسئول تعـاقدات الشـرق الأوسط إن "الدار عملت على تقديم تنوع من إبداعات الشباب، بجانب العديد من كبار الأدباء والمفكرين والموهوبين من مُختلف أرجاء الوطن العربي، وكلي ثقة بأن هذا العمل المتميز سيحظى بتقدير عموم القرَّاء والمهتمين على جميع المستويات".

أكد عبدالنبي في نهاية حديثه، إتاحة العمل فور صـدوره، عـبر منـصة إبيـيـدي، كما سيتم تـوزيع العمل، أيضًا في معارض الكتب الدولية والمحلية، وفي جـميع منافذ البيع التقليدية المختلفة، سعيًا منا لإتاحة هذا الـعـمـل الجاد للقـارئ العـربي أينما كان.

ر أمير تاج السر منشورات إبييدي الطيب صالح صائد اليرقات جائزة بوكر العربية

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