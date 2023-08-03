الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 3-8-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغت سعر الفراخ اليوم 57 جنيهًا مقارنة بـ 59 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت سعر كرتونة البيض، وتعرض "الدستور" في  التقرير التالي أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 3-8-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء: 57 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو: 93 جنيهًا.
  • سعر امهات بيضاء : 53 جنيهًا.

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ارتفاع تدريجي فى أسعار البلح والتمور بالوادي الجديد

  • سعر الفراخ البلدي: 95 جنيهًا.
  • الدواجن بياض أبيض سلك: 55 جنيهًا.
  • الدواجن بياض أبيض أرضي: 57 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت  أبيض: 8 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات: 14 جنيهًا.
  • سعر كتكوت  ساسو: 8 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو بيور: 9 جنيهات.
  • كتكوت بلدي: 5.25 جنيه.
  • كتكوت أبيض قطعان: 6.75 جنيه.
  • كتكوت هجين: 6.75 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهًات.
  • كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض 

  • كرتونة بيض أبيض: 100 جنيه.
  • كرتونة بيض أحمر: 103 جنيهات.
  • كرتونة بيض بلدي: 105 جنيهات.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بموجة الحر المسيطرة على مصر، حسب شعبة الدواجن في الغرف التجارية، وقال: «يمكن أن تتسبب الحرارة العالية فى خفض قدرة الدجاج على إنتاج البيض، كما تؤثر على جودة البيض المنتج، ونمو الدواجن وتطورها، وتؤثر على وزن الدواجن وجودتها كمصدر للحم »، مشيرًا إلى أن مصر لا توجد بها أزمة دواجن، وأن الإنتاج يغطي الطلب، وهناك تراجع ملحوظ على الطلب ما تسبب في تراجع أسعار الدواجن.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

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