الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة المصرى

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا في كأس مصر.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة الغد.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمنافس.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبدالعزيز ومحمود حمدي إخصائيي التأهيل. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة متنوعة، شهدت التركيز على الجوانب الفنية والبدنية. 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمحدد لها السادسة مساء غدٍ على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الاهلى المصرى كاس مصر التتش كولر

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