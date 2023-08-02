5 أفكار أثاث تناسب المساحات المنزلية الصغيرة.. تعرف عليها

لم تعد المساحات الصغيرة مرادفًا لنقص الإبداع، لذا يمكن الإبداع في أي مساحة صغيرة بقطع منسقة من الأثاث حيث تصنع الأفكار المثالية من ترتيب قطع أثاث الكمال والإبداع.

لم تعد الطرق الصحيحة للتعبير عن الإبداع تجعل المساحة الصغيرة مقيدة ولكن عند التعامل مع المساحات الصغيرة، قد يكون من الصعب دمج قطع أثاث كبيرة ولكن مع بعض التخطيط الإبداعي يمكن جعل المساحة الصغيرة مثالية جدا.

وحسب موقع Hindustan times: "قبل شراء أي أثاث ، يجب القيام بقياس أبعاد الغرفة، يجب الوضع في الاعتبار طول وعرض وارتفاع الغرفة، سيساعد هذا على تحديد الحجم الأقصى للأثاث الذي يمكن أن يتناسب بشكل مريح دون زيادة المساحة.

يمكن البحث عن قطع الأثاث التي تخدم أغراضًا متعددة، فعندما تكون مساحة الأرض محدودة ، يمكن استخدام المساحة الرأسية من خلال دمج قطع الأثاث الطويلة، واختيار أثاث بألوان فاتحة ، لأنها تخلق انطباعًا بالرحابة، وتجنب التصميمات الضخمة أو الثقيلة التي يمكن أن تجعل المساحة ضيقة، والبحث عن أثاث ذو جوانب رفيعة وأرجل مكشوفة، لأنها تخلق إحساسًا بالانفتاح، ويتم تقسيم المساحة إلى مناطق وظيفية لجعلها أكثر تنظيماً مع استخدام السجاد، أو مقسمات الغرف، أو وضع الأثاث المدمج لتحديد مناطق منفصلة للنوم، وتناول الطعام ، والعمل.

وفيما يلي 5 أفكار للأثاث للمساحات الصغيرة:

طاولة مضغوطة:

طاولة أنيقة ومدمجة مصممة لزيادة المساحة إلى أقصى حد مع ضمان بقاء التطبيق العملي في المقدمة، هذه الطاولة الرائعة مصممة خصيصًا للشقق الصغيرة أو المكاتب أو غرف النوم أو أي منطقة ضيقة حيث تكون المساحة مهمة جدا، يتيح حجمها الصغير إمكانية وضعها في المساحات الضيقة دون عناء، مما يوفر مساحة قيمة للأنشطة الأخرى، بفضل أناقتها وتمتعها بالعصرية، تمتزج الطاولة المدمجة بسهولة مع أي ديكور داخلي، لتصبح جزءًا لا يتجزأ منه، وتضيف هذه الطاولة متعددة الاستخدامات لمسة من الأناقة والوظائف إلى المساحة.

طاولة قابلة للطي:

طاولة قابلة للطي هي أعجوبة حقيقية في التصميم تتحول بسهولة من كرسي مريح إلى مكتب عملي، هذه الطاولة تكون خفيفة الوزن بشكل كبير، مما يجعلها سهلة التنقل والتخزين عند الحاجة، و يتم ضبطها بسهولة لتلائم الاحتياجات المتغيرة باستمرار أو حدود المساحة الصغيرة، و تتيح الطاولة القابلة للطي المرونة في تحويل المساحة إلى أي شيء، وإعادة ترتيب منطقة المعيشة، حيث يتم تعديلها بسهولة لتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار.

التخزين العمودي:

عندما تكون مساحة الأرضية صغيرة ، فمن الضروري استخدام المساحة الرأسية بشكل فعال، واستثمار قطع الأثاث التي تقدم حلول تخزين عمودية، وتوفر أرفف الكتب الممتدة من الأرض إلى السقف أو الخزائن المثبتة على الحائط مساحة تخزين كبيرة دون التعدي على مساحة الأرضية القيمة، مثل وحدات التخزين العثماني أو طاولات القهوة ذات المقصورات المخفية للحفاظ على منطقة المعيشة الخاصة بك منظمة وخالية من الفوضى.

أثاث قابل للطي:

المرونة هي المفتاح في المساحات الصغيرة، وتوفر قطع الأثاث القابلة للطي ذلك، حيث تعد الكراسي القابلة للطي والطاولات المتداخلة والمقاعد القابلة للطي خيارات ممتازة يمكن تخزينها بسهولة عند عدم استخدامها، مما يوفر مساحة إضافية للأنشطة أو الحركة، و يمكن إخراج هذه القطع متعددة الاستخدامات بسهولة عند الحاجة وإخراجها بسرعة ، مما يسمح بتكييف المساحة مع الأغراض المختلفة.

المقاعد الوظيفية:

المقاعد المرتفعة هي مقاعد جلوس توفر الارتفاع، وتوفر المساحة، والتنوع، والجو غير الرسمي، والجاذبية الجمالية، والراحة، وبالنظر إلى هذه العوامل يمكن أن تكون إضافة قيمة لكل من المساحات، مما يوفر خيارات جلوس مريحة مع تعزيز الأجواء العامة، مثل كراسي البار المدمجة التى تشغل مساحة أرضية أقل مقارنة بالكراسي التقليدية وتكون مثالية لمناطق تناول الطعام الصغيرة، و باستخدام المقاعد المرتفعة، يمكن استيعاب المزيد من ترتيبات الجلوس في منطقة محدودة دون المساس بالراحة أو الأداء الوظيفي، كراسي البار متعددة الاستخدامات. يمكن استخدامها في أماكن مختلفة، مثل بارات المنزل ، وطاولات المطبخ ، وغرف الألعاب، والباحات الخارجية.