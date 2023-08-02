تحرير 45 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية بمدينة زفتي في الغربية

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إدارة التموين، حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والبدالين التموينيين والمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 45 مخالفة متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أن الحملة التموينية نفذتها الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين في زفتي، وشملت جهود مفتشي التموين في إدارة زفتي. وقد تم تحرير 45 مخالفة متنوعة خلال هذه الحملة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 29 مخالفة تتعلق بنقص الوزن و10 مخالفات لعدم مطابقة المنتجات للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى مثل توقف الإنتاج وعدم وجود سجل ونقص في نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس وتصرف غير قانوني في الدقيق.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية ومراقبة الحالة التموينية والأسعار في منطقة مركز زفتي. وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى فحص شكاوى المواطنين ومراقبة البدالين التموينيين.

وأعلن أيضًا أن الوحدة المحلية وإدارة التموين بالمركز ستواصل متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وغير التموينية في دائرة مركز زفتي.