الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منتج فنى: دعوة الشركة المتحدة لاجتماع اتحاد منتجى مصر تخدم الصناعة

المنتج إبراهيم حمودة
المنتج إبراهيم حمودة

كشف المنتج إبراهيم حمودة، عن تفاصيل الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر لضبط وتطوير الإنتاج الدرامي بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن دعوة الشركة المتحدة لاجتماع اتحاد منتجي مصر تخدم الصناعة.

وأضاف أن خطوة اتحاد منتجي مصر هي خطوة جاءت متأخرة، ولكنها خطوة جيدة وتأتي في صالح المنتج المصري، لأنه في النهاية منتج معنوي يرسخ للحضور المصري في الوجدان العربي كله.

وأشار إلى أن هذا الاتحاد هدفه مزيد من الجودة والإتقان ليكون العمل متكاملًا، ونحن نطمح إلى تصدير المنتج المصري سواء كان دراميًا أو سينمائيًا إلى بلدان غير ناطقة بالعربية، وهذا هدف أصيل لنا، وكلما زاد التوزيع استطعنا تقديم منتج جيد وقوى.

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تفاصيل اجتماع اتحاد منتجى مصر بمشاركة الشركة المتحدة

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