الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» تدخل حيز التنفيذ قريبًا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في مصر دخلت مراحل إعدادها النهائية، ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا.

صناعة الهيدروجين الأخضر

جاء هذا الإعلان خلال النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة.

وزارة البترول شريك أساسي

وأكد "الملا" أن وزارة البترول تعمل كشريك أساسي مع عدد من الوزارات الأخرى لصياغة هذه الاستراتيجية، وتشارك أيضًا في عملية إقرار الحوافز المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار وزير البترول، إلى أهمية الهيدروجين الأخضر كمجال واعد لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث اتخذت البلاد خطوات مهمة وملحوظة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ومن خلال إقامة منشآت للهيدروجين الأخضر في مصر، ستتجاوز أغراضها الاستخدامات المحلية لتشمل الخدمة المحلية والعالمية.

مجابهة أضرار تغير المناخ

وتسعى مصر أيضًا، للتوسع في إنتاج الهيدروجين تماشيًا مع التزام الحكومة بتحقيق الحياد الكربوني وخفض مستويات الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزامها بمجابهة أضرار تغير المناخ.

إنتاج وتصدير الهيدروجين

ويعكف القطاع البترولي في مصر على دعم اقتصاد معتمد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتأكيدًا على ذلك، تتطلع الوزارة للعب دور مهم في عملية إنتاج وتصدير الهيدروجين، لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للبلاد.

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